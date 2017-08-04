В параде ко Дню независимости впервые примут участие войска НАТО

В военном параде, который пройдет в Киеве в День Независимости 24 августа, впервые в истории Украины примут участие представители армий стран-участниц НАТО.

Об этом заявил в интервью украинским телеканалам министр обороны Степан Полторак.

"В этом году очень многие наши партнеры изъявили желание участвовать в праздновании Дня независимости Украины. Рядом с нами будут находиться представители вооруженных сил стран Альянса", - отметил он, находясь на репетиции парада, проходившей 3 августа на аэродроме завода им. Антонова под Киевом.

По словам министра, Украина ведет переговоры по этому поводу со всеми странами-участницами НАТО. Согласие прислать своих военных на парад дали уже 6 из них, но Полторак надеется, что эта цифра увеличится до 10.

Как сообщили "Украинской правде" в пресс-службе Минобороны, в праздновании независимости Украины в этом году примут участие военнослужащие из Грузии.

Министр также рассказал, что всего в параде в этом году примут участие 4,5 тыс. военнослужащих. Тысяча из них - это те, кто участвовал в АТО.

Кроме того, сообщил Полторак, по центру Киева проедут более 70 единиц военной техники, среди которой много новых образцов. В частности, это будут системы залпового огня, бронированная техника, новейшие средства разведки.

Фото со страницы степана полторака в facebook

Фото со страницы степана полторака в facebook

Как сообщалось, 1 августа на территории авиационного завода имени Антонова прошла первая совместная тренировка Нацгвардии и других силовых структур в рамках подготовки к военному параду.

Парад войск пройдет 24 августа на Крещатике в Киеве.

Евгений Кизилов, УП