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Лысенко: Погибших и раненых в результате боевых действий нет

Пятница, 4 августа 2017, 12:54

Ни один украинский военный ни был ранен или убит в результате проведения боевых действий.

Об этом 4 августа сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Обстрелы со стороны боевиков продолжились, хотя и с меньшей интенсивностью. В частности, на Луганском направлении основными районами боевых действий были позиции возле Попасной и в р-не Бахмутской трассы, противник нарушил режим тишины 9 раз", - сообщил спикер МО.

Боевики вели огонь возле Новоолександровки Попасной, Катериновки, Крымского, применяли минометы и гранатометы. В Новотошковском обстрелы велись из легкого вооружения. Провокации боевиков зафиксированы и возле Станицы Луганской.

На Донецком направлении боевики обстреляли силы АТО на позиции "шахта Бутовка" из гранатометов, БМП, крупнокалиберных пулеметов и ручных гранатометов. В Авдеевке боевики применили гранатометы различных систем.

Обстрелы зафиксированы также на Светлодарской дуге, у Верхнеторецкого и Новоселовки Второй.

На Мариупольском направлении зафиксированы 3 обстрела: дважды у Водяного и возле Павлополя. 

Украинская правда 

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Темы: АТОДонбасс
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