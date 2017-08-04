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К националистам пришли с обысками за пикет Львовского облсовета

Пятница, 4 августа 2017, 14:13

У националистов - участников акции под Львовским облсоветом, проходившей 30 мая, представители Нацполиции проводят обыски.

Как сообщил Украинской правде руководитель ПП "Национальный корпус" Назарий Кравченко, обыски проходят с утра 4 августа у многих участников акции, которые живут во Львове и Ивано-Франковске и касаются их участия в пикете.

В частности, согласно постановлению Галицкого райсуда Львова по ходатайству управления полиции во Львовской области от 2 августа, обыск был проведен в Ивано-Франковске, в помещении, где проживает Станислав Мирошниченко.

"Предоставить разрешение на проведение обыска ... с целью установления местонахождения какой-либо одежды, в которой был одет последний во время проведения массового мероприятия 30 мая возле помещения Львовского облсовета, специальные приспособленные средства раздражающего и слезоточивого действия, пиротехнические средства и мобильные терминалы, на которых может содержаться информация по организации митингов и массовых мероприятий с целью захвата ЛОС и блокирования работы депутатов во время проведения пленарных заседаний, а также доступ к соцсетям, в которых могла вестись переписка ка с другими участниками массового мероприятия ...", - говорится в постановлении.

Также в постановлении указано, что в полиции находится уголовное производство от 30 мая по признакам правонарушений по ч.4 ст. 296 (хулиганство, карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет), ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, карается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок), ст. 293 (Групповое нарушение общественного порядка), ст.341 (Захват государственных или общественных зданий или сооружений), ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

 
 

УП ожидает комментария представителей Нацполиции по поводу информации об обысках у активистов.

Как известно, 30 мая в помещение Львовского областного совета ворвались представители "Национального корпуса". Сообщалось, что активисты ворвались в сессионный зал, бросали дымовые шашки, выкрикивали националистические лозунги.

Начальник штаба "Национального корпуса" Львовской Святослав Сирый сообщил, что люди ворвались в облсовет из-за невыполнения основных требований: об амнистии патриотов, о продолжении земельного моратория, национализации российского капитала.

"Мы договорились, что будет поставлен этот вопрос и проголосован. Он не было проголосован. Мы зашли, чтобы объяснить, что это национальные интересы", - заявил Сирый.

Украинская правда

Темы: Львовполицияместная власть
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