Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Балчун о своей отставке: "Пока спокойно смотрю в зеркало"

Пятница, 4 августа 2017, 16:39

Глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун заявляет, что пока не определился, пора ли ему покинуть занимаемую должность.

Об этом он сказал журналистам после брифинга в Генпрокуратуре в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Однако он подчеркнул, что по результатам своей работы "может спокойно смотреть в зеркало".

"Договор еще действует, и любая из сторон в любой момент может его прекратить. Я могу спокойно смотреть в зеркало, результаты моей работы видны. Согласно украинскому законодательству, пока я продолжаю работать, и это может прекратиться тогда, когда будет принято соответствующее решение", - сказал он в пятницу.

При этом руководитель УЗ отметил, что в работе любого менеджера наступает момент, когда он принимает решение об увольнении.

"Но наступил ли он уже, я пока не могу сказать", - добавил Балчун.

Как известно, 18 января Кабинет министров на внеочередном заседании в среду утвердил новый устав "Укрзализныци", согласно которому, Министерство инфраструктуры утратило право быть органом управления компании.

21 июня "Укрзализныця" сообщила, что контракт с Балчун формально продлен до 9 июня 2019 года.

Генпрокурор Юрий Луценко попросил премьер-министра Владимира Гройсмана не продлевать контракт с главой "Укрзализныци" Войцехом Балчуном.

Темы: УкрзализныцяКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Укрзализныця
"Укрзализныця" зарегистрировала в ЕС дочернюю компанию
УЗ назначает дополнительный поезд Интерсити+ из Киева в Харьков
УЗ запускает "горные шаттлы" из Львова в Ворохту
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: