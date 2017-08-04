МИД требует от России немедленно освободить Балуха

Украина выражает категорический протест в связи с вынесением приговора в аннексирована Россией Крыма украинцу Владимиру Балуху.

Об этом говорится в заявлении украинского МИДа.



"Осудив украинца под сфабрикованным предлогом до почти 4 лет лишения свободы исключительно за его сознательную гражданскую позицию и мирное сопротивление незаконной оккупации его родной земли, Россия в очередной раз продемонстрировала миру свое циничное пренебрежение к правам человека, свобод и человеческой жизни в целом", - говорится в сообщении.



Указывается, что Российская Федерация как государство агрессор пренебрегла "ключевыми положениями международного гуманитарного права и требованием Генеральной Ассамблеи ООН, изложенной в резолюции ГА ООН "Ситуация с правами человека в АР Крым и г.Севастополь (Украина)".



"В Украине также рассматривают дело Владимира Балуха как очередной факт нарушения Российской Федерацией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - говорится в заявлении.



Министерство требует немедленно отменить это "антигуманное и безосновательное судебное решение и прекратить любое преследование гражданина Украины Владимира Балуха".



Как известно, 4 августа крымчанина Владимира Балуха в оккупированном Крыму приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии.



Его обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Балух свою вину не признал.



Защита украинца заявила, что дело против него сфабриковано.



Украинская правда