Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе произошло столкновение из-за здания больницы: 6 задержанных

Пятница, 4 августа 2017, 17:45

В Одессе произошло столкновение между участниками акции против передачи нового корпуса больницы скорой помощи частному медицинскому центру, задержаны 6 человек.

Как сообщает "Думская", инцидент произошел возле прокуратуры Одесской области между представителями застройщика "Кадорра" и представителями "Национального корпуса".

Полиция применила газ к участникам стычки. 

В управлении Нацполиции сообщили, что под зданием прокуратуры находились около 250 граждан, требовавших возвращения в коммунальную собственность больницы скорой помощи.

"Во время акции протеста возник спор между гражданами и представителями одной из общественных организаций, несогласных с их требованиями. Работники полиции не допустили развития конфликта и прекратили противоправные действия правонарушителей. За хулиганские действия, нападение на сотрудников полиции и причинение им телесных повреждений в отделы полиции доставлены шесть человек", - отметили в НП.

В отношении задержанных открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и 296 (хулиганство) УК Украины, решается вопрос об избрании правонарушителям меры пресечения. 

 
 
Фото - управление Нацполиции в Одесской области 
 
 
 

По данным "Думской", 28 июля мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о передаче здания больницы скорой помощи, построенной группой "Кадорр" в аренду частной медицинской компании "Кадрика ассистанс" (дочерняя компания клиники Святой Екатерины). Площадь нового корпуса составляет 7005,3 кв метров. С фирмой заключат договор сроком на 20 лет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одессаакцииполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Одесса
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Зеленский приехал в Одессу
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: