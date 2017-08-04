В Одессе произошло столкновение из-за здания больницы: 6 задержанных

В Одессе произошло столкновение между участниками акции против передачи нового корпуса больницы скорой помощи частному медицинскому центру, задержаны 6 человек.

Как сообщает "Думская", инцидент произошел возле прокуратуры Одесской области между представителями застройщика "Кадорра" и представителями "Национального корпуса".

Полиция применила газ к участникам стычки.

В управлении Нацполиции сообщили, что под зданием прокуратуры находились около 250 граждан, требовавших возвращения в коммунальную собственность больницы скорой помощи.

"Во время акции протеста возник спор между гражданами и представителями одной из общественных организаций, несогласных с их требованиями. Работники полиции не допустили развития конфликта и прекратили противоправные действия правонарушителей. За хулиганские действия, нападение на сотрудников полиции и причинение им телесных повреждений в отделы полиции доставлены шесть человек", - отметили в НП.

В отношении задержанных открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и 296 (хулиганство) УК Украины, решается вопрос об избрании правонарушителям меры пресечения.

Фото - управление Нацполиции в Одесской области

По данным "Думской", 28 июля мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о передаче здания больницы скорой помощи, построенной группой "Кадорр" в аренду частной медицинской компании "Кадрика ассистанс" (дочерняя компания клиники Святой Екатерины). Площадь нового корпуса составляет 7005,3 кв метров. С фирмой заключат договор сроком на 20 лет.