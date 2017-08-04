Военный получил ранения в результате обстрела в Донецкой области

Один украинский военный получил ранения в результате обстрела боевиками опорного пункта Вооруженных сил, который произошел около 6 утра на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Кроме того, в полдень незаконные вооруженные формирования применили минометы калибра 120 миллиметров по укреплениям ВСУ на подступах к поселку Пески.

Ночью и днем ​​боевики из гранатометов и стрелкового оружия четыре раза вели огонь по Новоалександровке, что на Луганском направлении.

На Приморском направлении под обстрел дважды попали подразделения сил АТО в Чермалыке.

Украинская правда