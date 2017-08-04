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МИД направило России ноту протеста за визит Медведева в Крым

Пятница, 4 августа 2017, 19:55

Министерство иностранных дел выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым во временно оккупированный Россией Крым, который состоялся 4 августа.

Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в пятницу вечером.

"МИД неоднократно подчеркивал недопустимость несогласованных с Украиной пребываний российских должностных лиц на суверенной территории нашего государства в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и Севастополь", - отметили украинские дипломаты.

Украинская сторона считает упомянутый визит и другие т.н. "поездки" российских чиновников во временно оккупированный АР Крым и город Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права, а также обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия.

МИД Украины заявляет, что вся ответственность за эти и другие нарушения возлагается на Российскую Федерацию как государство-оккупанта соответствии с нормами международного права, ее должностных лиц, а также незаконные т.н. "органы крымской власти" и их представителей, которые принимают незаконные решения и совершают противоправные действия.

Российскому внешнеполитическому ведомству отправлено соответствующую ноту протеста.

Украинская правда

Темы: РосcияКрымМедведев
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