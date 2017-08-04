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Главные новости дня

Пятница, 4 августа 2017, 21:47

Подборка самых важных новостей за 4 августа на Украинской правде.

О трагедии на учениях. На одном из военных полигонов Киевской области в результате разрыва артиллерийского боеприпаса погиб военнослужащий, еще пятеро получили травмы.

О санкциях против РФ. ЕС расширили санкции против России из-за поставок компанией Siemens турбин в аннексированный Крым.

О Саакашвили. Голосование Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины за прекращение украинского гражданства экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили от 26 июля, присутствующие на заседании проголосовали за решение единогласно.

О главе УЗ. Генпрокурор Юрий Луценко просит премьер-министра Владимира Гройсмана не продлевать контракт с главой "Укрзализныци" Войцехом Балчуном.

О Мартыненко. Экс-нардеп Николай Мартыненко проиграл дело в швейцарских судах по передаче информации украинскому следствию о швейцарских счетах, на которые ему поступали возможные взятки.

О Добкине. Печерский райсуд Киева арестовал 2 автомобиля, 2 дома, земельный участок и винный погреб нардепа из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина.

О Балухе. Крымчанина Владимира Балуха в оккупированном Крыму приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии.

В своем последнем слове перед судом Балух назвал причиной дела против него любовь к свободе и Украине.

О законопроектах. В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который предлагает установить уголовную ответственность и наказывать заключением на срок до 3 лет за незаконное проникновение на территорию Украины.

О "вертолетной площадке Януковича". Апелляционный суд Киева по представлению ГПУ вынес решение о наложении ареста и запрете пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки площадью более 2 га и расположенных на этих участках объектах недвижимости так называемой "вертолетной площадки Януковича", владельцем которой является ООО "Амадеус Ко".

Темы: МартыненкоДобкинСаакашвили
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