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ФБР подозревает РФ в распространении фейковых новостей в соцсетях перед выборами в США

Суббота, 5 августа 2017, 05:45
ФБР подозревает РФ в распространении фейковых новостей в соцсетях перед выборами в США

ФБР пришло к выводу, что по крайней мере некоторые учетные записи в соцсетях, через которые распространялись фейковые новости во время президентской избирательной кампании в США, были частью российской кампании по дезинформации.

Об этом сообщает CNN.

За месяцы до дня выборов Twitter и Facebook стали питательной почвой для распространения вирусных "новостей" о заговорах и мистификациях, многие из которых содержали негативные ложные заявления о Хиллари Клинтон.

ФБР осуществляло ​​мониторинг социальных сетей в день выборов прошлого года, пытаясь отследить возможную российскую дезинформационную кампанию с использованием фальшивых новостей.

Аналитики ФБР обнаружили, что некоторые учетные записи пользователей социальных сетей, которые стояли за распространением фейковых новостей, были зарубежными и пришли к выводу, что по крайней мере некоторые из них были частью российской дезинформационной кампании, сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомых с расследованием.

Как известно, ФБР занимается расследованием попыток вмешательства России в американские выборы 2016 и того, имела связи команда нынешнего президента Дональда Трампа с Кремлем. Сам Трамп неоднократно называл подобные обвинения охотой на ведьм.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcия
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