АТО: 38 обстрелов, трое украинских военных получили ранения

За прошедшие сутки после 18:00 противник увеличил количество обстрелов позиций ВСУ на Луганском и Донецком направлениях. В результате боевых действий трое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Всего за минувшие сутки, 4 августа, незаконные вооруженные формирования 38 раз нарушили перемирие.

Так, Авдеевская промзона продолжает оставаться одним из основных эпицентров противостояния. Там почти всю ночь с разных направлений противник вел огонь по украинским укреплениям из минометов, гранатометов и стрелкового вооружения. Как сообщается, бойцы ВСУ открывали огонь в ответ.

Также этой ночью под вражеским огнем оказались позиции украинской армии в поселках Зайцево, Каменка и Луганское. А около 23:00 на подступах к Невельского в результате обстрела один украинский военный получил ранения.

На Луганском направлении больше всего стреляли в районе Новоалександровки. Здесь в конце суток бандиты 5 раз открывали огонь по опорным пунктам сил АТО из различных видов оружия. Кроме того, преступники применяли минометы калибра 82 мм неподалеку Донца.

На Мариупольском направлении под гранатометный огонь противника попали позиции ВСУ в Лебединском и Широкино. Здесь около 23:00 в результате вражеского обстрела получил осколочное ранение еще один украинский боец.

В штабе АТО отметили, что по оперативной информации, в российско-оккупационных подразделениях все чаще фиксируются случаи насилия. Так, недавно боевик так называемого полка морской пехоты, после доведения приказа своего командира о лишении его денежной премии, взорвал гранату в расположении подразделения. Преступник погиб сам и ранил трех других.