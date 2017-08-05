Во львовской психбольнице пациент взял в заложники 76 человек, есть пострадавшие
Во львовской психиатрической больницы пациент захватил 76 заложников, угрожая совершить над ними физическую расправу.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Правоохранители локализовали злоумышленника и освободили людей - 10 получили телесные повреждения, шестеро из них госпитализированы, трое - в тяжелом состоянии.
По данным полиции, на месте происшествия было принято решение о штурме заблокированного помещения.
"Правоохранители локализовали злоумышленника и освободили заложников. Во время штурма 5 полицейских получили телесные повреждения. Личность злоумышленника установлена - это 30-летний львовянин, который по решению суда с 2013 до 2017 года находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца", - сообщили в полиции.
Мужчина был отпущен домой, однако по ходатайству родственников 4 августа снова был помещен в медицинское учреждение.
"Около 19:00 мужчина начал вести себя неадекватно, заблокировал двери в отделение, где находились 76 пациентов, повредил имущество и разбил окна. Стеклом с разбитого окна мужчина травмировал десяти пациентов, трое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим врачи оказывают помощь" , - сообщил замначальника ГУ Нацполиции во Львовской области Тарас Сабанюк.
Украинская правда