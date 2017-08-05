Боевики ОРЛО задержали трех человек за цвета украинского флага

Боевики ОРЛО заявили, что в Луганске задержаны трое молодых людей за вандализм, порчу памятника маршалу Жукову и разукрашивание стен университета им.Даля и школы в цвета украинского флага.

По сообщению боевиков "МВД "ЛНР", инцидент имел место 21 июля возле школы №36, гле "трое молодых людей в нетрезвом виде били стекла окон школы", пишет "Остров".



Сообщается, что задержанные также подняли флаг Украины на флагштоке возле университета, срезав трос, чтобы снять флаг не могли, а также нарисовали украинские флаги на здании школы.

"На следующий день точно так же раскрасили памятник маршалу Жукову, установленный на территории учебного заведения, а через двое суток повалили постамент на землю... Инициатором подобных действий был луганчанин, несколько лет проживший в Виннице", - заявили боевики.

Также отмечается, что по указанным фактам боевиками возбуждено "уголовное дело и ведется следствие".