Пациенту психбольницы, который взял в заложники более 70 человек, объявили подозрение

Пациенту львовской областной психбольницы, который взял в заложники более 70 человек и ранил 15, объявлено о подозрении в покушении на убийство.

Об этом сообщили в главном управлении Нацполиции Львовской области.



Мужчину содержат под стражей в одном из корпусов Львовской областной психиатрической больницы.



По факту инцидента открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство".

Департамент здравоохранения назначил служебное расследование по этому инциденту.

Директор департамента здравоохранения Львовской обладминистрации Ирина Микичак сообщила, что трое пациентов находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются медики больницы скорой помощи и 8-й клинической больницы Львова.

Как известно, 4 августа во львовской психиатрической больнице пациент захватил 76 заложников, угрожая совершить над ними физическую расправу. Правоохранители локализовали злоумышленника и освободили людей - 10 получили телесные повреждения, шестеро из них госпитализированы, трое в тяжелом состоянии.



"Интерфакс-Украина"