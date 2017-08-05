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Захарченко говорит, что дискуссия о "Малороссии" продолжается

Суббота, 5 августа 2017, 13:51

Лидер боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что "дискуссия о создании "Малороссии" продолжается".

Об этом Захарченко заявил на молодежном форуме, пишет РИА Новости.

"Этот проект обсуждается уже на уровне политтехнологов, союзных экспертов. Это тема для дискуссии. Мы получили уже миллионы предложений, реплик, критики много было", - заявил он и добавил, что критика "касалась самого названия нового государства, местонахождения столицы".

Как известно, в июле Захарченко предложил вместо Украины создать государство Малороссию.

Главари боевиков с оккупированных территорий Луганской области заявили, что не участвуют в создании "Малороссии".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея Захарченко личной инициативой и напомнил, что РФ привержена минским соглашениям. 

В свою очередь президент Порошенко заявил, что Захарченко - не политик, а марионетка Кремля. 

Российский проект оккупации территорий Донецкой и Луганской областей называли "Новороссией". В России планировали, что он будет включать территории Николаевской, Херсонской и других областей. Но поскольку это не удалось, этот проект был закрыт.  

Темы: ДНРРосcияДонбасс
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