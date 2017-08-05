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Добкин говорит, что ГПУ "отрабатывает новые варианты" в отношении него

Суббота, 5 августа 2017, 20:31
Добкин говорит, что ГПУ отрабатывает новые варианты в отношении него

Народный депутат Михаил Добкин заявляет, что по поручению Генпрокуратуры сотрудники главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области ищут новые поводы для возбуждения уголовного дела против него.

Об этом он заявил в эфире канала "112 Украина" в субботу.

"Они на этом не остановились. Понимая, что там у них нет перспектив, а просто реализовав под горячую руку то, что попалось, для того чтобы снять неприкосновенность и посадить меня, они сейчас отрабатывают другие варианты. Сейчас бегают с намыленной шеей сотрудники харьковской областной Государственной фискальной службы, собирают какие-то листья от лопухов, ищут, где я что-то неправильно написал", - сказал Добкин.

По словам депутата, "вся эта спешка приводит к тому, что они себя документируют".

"Мне недавно попал в руки документ, согласно которому Генеральная прокуратура умудрилась в одном письме три статьи на себя в будущем собрать: и дать поручение Фискальной службе инициировать проверку, и показать, что они в незаконный способ влезли в государственный реестр физических лиц – плательщиков налогов, куда они не могут влезать, если у них не было уголовного дела, и еще третье", - сказал он, не назвав третье "нарушение".

На вопрос, сядет ли он в тюрьму, Добкин ответил: "Да мне все равно".

Как известно, 4 августа Печерский райсуд Киева арестовал 2 автомобиля, 2 дома, земельный участок и винный погреб нардепа из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина.

15 июля Печерский райсуд Киева арестовал Добкина и установил залог в размере 50 млн гривен.

В действиях нардепа правоохранители видят признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Депутат Рады Вадим Новинский (ОБ) и бывший вице-премьер-министр Борис Колесников внесли залог за Добкина.

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Украинская правда

Темы: ДобкинГенпрокуратура
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