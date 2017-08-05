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Днипро: из-за взрыва гранаты в многоэтажке погиб человек

Суббота, 5 августа 2017, 21:33

В результате взрыва в многоэтажке в г. Днипро погиб 1 человек.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, сообщение о пожаре в квартире на 2-м этаже 10-ти этажного дома по ул. Тепличной поступило в полицию в семь часов вечера.

Во время осмотра места происшествия в тамбуре правоохранители обнаружили труп мужчины, личность которого устанавливается.

 
Фото полиции

Сейчас на месте работают сотрудники взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа. По данному факту материал зарегистрирован в журнал единого учета.

Позже в полиции Днепропетровской области сообщили, что, по предварительной информации, причиной трагедии стал взрыв гранаты Ф-1.

Погибший - хозяин квартиры, 1956 г. р. В момент взрыва в доме находилась жена умершего, она не пострадала.

Темы: Днепрвзрыв
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