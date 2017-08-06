Трамп заявил, что санкции СБ ООН серьезно повлияют на экономику КНДР

Санкции, введенные Совбезом ООН, окажут серьезное влияние на экономику Северной Кореи.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Совет Безопасности ООН только что проголосовал 15-0 за санкции против Северной Кореи. Китай и Россия проголосовали за нас. Очень большое финансовое влияние!", - написал он.

The United Nations Security Council just voted 15-0 to sanction North Korea. China and Russia voted with us. Very big financial impact! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2017

Трамп отметил, что эта резолюция ООН является самым крупным пакетом санкций, принятым против КНДР.

"Резолюция Организации Объединенных Наций является самым крупным пакетом экономических санкций, принятых против Северной Кореи. Более 1 миллиарда долларов – стоимость для КНДР", - заявил он.

United Nations Resolution is the single largest economic sanctions package ever on North Korea. Over one billion dollars in cost to N.K. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2017

Вечером 5 августа Совет Безопасности ООН единогласно принял новые санкции в отношении Северной Кореи.

Как сообщалось, 29 июля Северная Корея сообщила о втором успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. Отмечается, что она может достичь материковой части США.