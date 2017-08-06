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Трамп заявил, что санкции СБ ООН серьезно повлияют на экономику КНДР

Воскресенье, 6 августа 2017, 03:05

Санкции, введенные Совбезом ООН, окажут серьезное влияние на экономику Северной Кореи.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Совет Безопасности ООН только что проголосовал 15-0 за санкции против Северной Кореи. Китай и Россия проголосовали за нас. Очень большое финансовое влияние!", - написал он.

Трамп отметил, что эта резолюция ООН является самым крупным пакетом санкций, принятым против КНДР.

"Резолюция Организации Объединенных Наций является самым крупным пакетом экономических санкций, принятых против Северной Кореи. Более 1 миллиарда долларов – стоимость для КНДР", - заявил он.

Вечером 5 августа Совет Безопасности ООН единогласно принял новые санкции в отношении Северной Кореи.

Как сообщалось, 29 июля Северная Корея сообщила о втором успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. Отмечается, что она может достичь материковой части США.

Темы: СШАТрампСеверная Корея
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