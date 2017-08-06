Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

700 граждан Франции воевали в Сирии и Ираке на стороне исламистов

Воскресенье, 6 августа 2017, 05:33

Около 700 французских граждан воевали в Ираке и Сирии на стороне исламистских группировок.

Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коломб, передает Reuters.

При этом отмечается, что 271 исламистов вернулись на родину, во Францию. 54 из них – несовершеннолетние. Некоторые из тех, кто вернулся, в настоящий момент находятся под стражей.

В то же время, по словам Коломба, сложно проверить информацию о том, сколько французских граждан погибли в Сирии и Ираке.

Министр также добавил, что угроза террористических атак во Франции остается "очень высокой".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Франциятерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Франция
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Посол Франции объявил о завершении дипломатической миссии в Украине
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: