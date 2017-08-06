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Сутки в АТО: 31 обстрел, трое украинских военных ранены

Воскресенье, 6 августа 2017, 07:38
Сутки в АТО: 31 обстрел, трое украинских военных ранены

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 31 раз открывали огонь, в результате трое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Отмечается, что 5 августа террористы, в отличие от предыдущих дней, не применяли оружие, калибр которого превышает 100 мм.

Вечером и ночью боевики 4 раза открывали огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов по украинским позициям возле Авдеевки. С этого же оружия сепаратисты трижды били по шахте Бутовка.

В конце суток под обстрелы террористов попали силы АТО в Опытном и Песках. Около 22:00 в результате обстрела опорного пункта ВСУ в поселке Луганское один украинский военный получил ранения.

На Мариупольском направлении было более спокойно. Здесь боевики вели провокационный огонь из стрелкового оружия возле Широкино и Водяного.

На Луганском направлении около 19:00 бандиты выпустили не менее 12 мин калибра 82 мм по опорному пункту ВСУ в Крымском. В результате обстрела двое украинских бойцов получили ранения.

В штабе отметили, что силы АТО открывали ответный огонь. Потери боевиков уточняются.

Темы: АТОДонбасс
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