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Советник Трампа: в интересы США входит дальнейшая поддержка Украины

Воскресенье, 6 августа 2017, 09:58

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что в интересы страны входит предоставление поддержки Украине для борьбы с российской агрессией.

Об этом он сказал в интервью MSNBC.

По словам Макмастера, США уже поддерживают Украину, однако также в интересы Белого дома входит и дальнейшая поддержка Украины с целью "предотвратить дальнейшее вторжение на ее территорию".

При этом советник отметил, что не имеет значения, какая именно форма поддержки это будет, поэтому администрация Трампа рассматривает все варианты.

"Мы должны сделать все, чтобы предотвратить рост конфликта", - сказал он.

Макмастер назвал ситуацию с агрессией России "опасной" и сказал, что все, как и Трамп, реально понимают природу российского режима, в частности "одного человека режима".

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что сотрудники Госдепартамента США и Пентагона разработали план поставки оборонительного вооружения Украине для противостояния агрессии РФ на востоке страны.

4 августа NBC News сообщило, что рекомендация Пентагона предоставить Украине высокотехнологичное противотанковое оружие для помощи в борьбе с российской агрессией передана в Белый дом.

Громадське

Темы: СШАоружие
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