Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Больше всего в субботу стреляли возле Авдеевки - Минобороны

Воскресенье, 6 августа 2017, 12:49

Больше всего обстрелов в прошедшие сутки произошло в районе Авдеевки.

Как сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в воскресенье, возле Авдеевки было зафиксировано 12 обстрелов, в то время как всего на Донецком направлении - 18.

"Враг открывал огонь практически круглосуточно. Всего на этих рубежах состоялось 12 обстрелов со стороны противника, это составляет 2/3 всех случаев нарушения перемирия врагом вчера на Донецком направлении", - отметил Лысенко.

Особенностью боевых действий на этом направлении было то, что НЗФ применяли тяжелое вооружения, в частности 82-мм миномета. С 21 часов до полуночи они выпустили по украинским позициям более 20 мин.

В Опытном и Новоселовке Второй боевики по одному разу применили минометы и легкое вооружение.

На Светлодарской дуге, около 4 утра и поздно вечером, украинские военные зафиксировали 2 обстрела со стороны боевиков, продолжительностью по 30 минут каждый. Они применили гранатометы и стрелковое оружие.

Вместе с тем, на Луганском направлении боевики открывали огонь 6 раз.

На Мариупольском направлении зафиксировано 7 случаев нарушения режима тишины боевиками, 5 из которых - в Водяном и Широкино.

"Еще по одному разу противник открывал огонь в сторону укреплений наших военных в Старогнатовке и к югу от нее - в Новоселовке Второй. Во время каждого обстрела тяжелое вооружение врагом не применялось", - отметил представитель Минобороны по АТО.

Лысенко также подтвердил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, трое бойцов получили ранения.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что за прошедшие сутки боевики открывали огонь 31 раз.

Украинская правда

Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
АТО
Кабмин разрешил выезд за границу членам семей погибших и пропавших без вести в АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: