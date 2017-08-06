Больше всего в субботу стреляли возле Авдеевки - Минобороны

Больше всего обстрелов в прошедшие сутки произошло в районе Авдеевки.

Как сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в воскресенье, возле Авдеевки было зафиксировано 12 обстрелов, в то время как всего на Донецком направлении - 18.

"Враг открывал огонь практически круглосуточно. Всего на этих рубежах состоялось 12 обстрелов со стороны противника, это составляет 2/3 всех случаев нарушения перемирия врагом вчера на Донецком направлении", - отметил Лысенко.

Особенностью боевых действий на этом направлении было то, что НЗФ применяли тяжелое вооружения, в частности 82-мм миномета. С 21 часов до полуночи они выпустили по украинским позициям более 20 мин.

В Опытном и Новоселовке Второй боевики по одному разу применили минометы и легкое вооружение.

На Светлодарской дуге, около 4 утра и поздно вечером, украинские военные зафиксировали 2 обстрела со стороны боевиков, продолжительностью по 30 минут каждый. Они применили гранатометы и стрелковое оружие.

Вместе с тем, на Луганском направлении боевики открывали огонь 6 раз.

На Мариупольском направлении зафиксировано 7 случаев нарушения режима тишины боевиками, 5 из которых - в Водяном и Широкино.

"Еще по одному разу противник открывал огонь в сторону укреплений наших военных в Старогнатовке и к югу от нее - в Новоселовке Второй. Во время каждого обстрела тяжелое вооружение врагом не применялось", - отметил представитель Минобороны по АТО.

Лысенко также подтвердил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, трое бойцов получили ранения.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что за прошедшие сутки боевики открывали огонь 31 раз.

Украинская правда