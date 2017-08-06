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США думают о форме поддержки Украины для противостояния РФ - советник Трампа

Воскресенье, 6 августа 2017, 15:18

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что США рассматривают вопрос о форме поддержки Украины с целью противостояния российской агрессии.

Об этом Макмастер заявил в интервью телеканалу MSNBC, отвечая на вопрос о возможном предоставлении оборонительного вооружения Украине, передает Европейская правда.

"Сейчас мы рассматриваем вопрос, в какой форме поддержке нуждается Украина, и чтобы это соответствовало нашим интересам. И каждый хотел бы добиться того, чтобы Россия не продвинулась дальше в дестабилизации или наступательных действиях", - сказал он.

"Россия создала опасную ситуацию. И мы с нашими союзниками собираемся делать все, чтобы предотвратить рост этого конфликта", - добавил он.

"Думаю, что каждый понимает природу российского режима. Природа российского режима - это одно лицо", - заявил Макмастер, отвечая на вопрос, понимает ли Трамп природу российского режима.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что сотрудники Госдепартамента США и Пентагона разработали план поставки оборонительного вооружения Украине для противостояния агрессии РФ на востоке страны.

Напомним, по данным NBC News, рекомендация Пентагонапредоставить Украине высокотехнологичное противотанковое оружие для помощи в борьбе с российской агрессией передана в Белый дом.

Темы: США
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