Под Николаевом на трассе произошла стрельба, двое раненых

В воскресенье вечером, 6 августа, на трассе под Николаевом неизвестные открыли стрельбу, ранив двоих человек и скрылись.

Об этом сообщает сайт 0512.

В районе загородного комплекса "Балдино" водитель одного из авто заметил, что двое неизвестных парней вышли на трассу, перекрыли дорогу и пытались броситься под машину. Водитель остановил авто, вышел из него и сделал замечание.

В ответ один из них достал нож и нанес несколько ударов водителю. Водитель утверждает, что неизвестные парни были в состоянии алкогольного опьянения.

Неизвестные напали на водителя фото 0512.сom.ua

На помощь пострадавшему выбежал пассажир автомобиля. Второй парень при этом достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз в пассажира, а потом и в водителя. После этого нападавшие убежали в поле. Им удалось скрыться до приезда полиции.

Вследствие нападения пассажир автомобиля и водитель получили травмы неизвестной степени тяжести. Сскорая" доставила их в больницу.

На данный момент на месте происшествия работает полиция. Ведутся поиски злоумышленников. Обстоятельства выясняются.