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Израиль намерен запретить вещание телеканала "Аль-Джазира"

Понедельник, 7 августа 2017, 00:55

Израильские власти планируют закрыть редакцию "Аль-Джазиры" в стране и отозвать аккредитацию у журналистов этого телеканала. 

Об этом заявил министр связи Израиля Аюб Кара на пресс-конференции в Иерусалиме, пишет DW.com.

По словам Кары, кабельных и спутниковых операторов обяжут прекратить трансляцию "Аль-Джазиры" на территории Израиля. Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху упрекнул телеканал в подстрекательстве к насилию при освещении конфликта вокруг Храмовой горы.

В "Аль-Джазире" отвергают эти обвинения и обещают принять "необходимые юридические шаги" в связи с планами израильского правительства.

Конфликт вокруг Храмовой горы разгорелся после того, как 16 июля израильские власти установили металлодетекторы на подходе к святыне. Это произошло после вооруженного нападения трех арабов на полицейских в Старом городе Иерусалима. В результате той атаки погибли два израильских стража порядка.

21 июля власти Израиля ограничили доступ мусульман на пятничную молитву в мечеть Аль-Акса. В целях обеспечения безопасности доступ был разрешен только женщинам и мужчинам старше 50 лет. Это привело к столкновениям палестинцев и израильтян, в ходе которых погибли не менее шести человек и сотни получили ранения.

После этого глава Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил, что палестинцы замораживают все контакты с Израилем до тех пор, пока не будут отменены меры безопасности, принятые на Храмовой горе.

Ранее отозвала лицензию на вещание  катарского информационного канала "Аль-Джазира" и закрыла местный офис Саудовская Аравия.

Напомним, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн разорвали дипломатические и экономические связи с Катаром и обвинили его в поддержке терроризма. Они выдвинули список требований к Катару, состоящий из 13 пунктов.

От Катара требовали разорвать дипломатические связи с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и телеканал "Аль-Джазира".

Катар категорически отказался выполнять любые требования, которые нарушают его суверенитет и международное право.

Впоследствии, четыре арабские страны - ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет, которые объявили бойкот Катару, пошли на уступки и больше не настаивают на выполнении Дохой всех 13 требований из обнародованного ранее ультимативного списка.

Темы: ИзраильСМИ
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