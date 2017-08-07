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Украинцы России почтили память расстрелянных в урочище Сандармох

Понедельник, 7 августа 2017, 05:41

5-6 августа украинцы России почтили память расстрелянных в урочище Сандармох жертв сталинских репрессий, среди которых было до 30% украинцев.

Об этом сообщает "Укринформ".

5 августа исполнилось 80 лет после начала волны массовых убийств в СССР. В Карельском урочище Сандармох состоялось чествование погибших. Сюда прибыли представители генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, во главе с генеральным консулом Лесей Лозинской, а также генконсулы Литвы, Латвии, Эстонии, Польши. Собравшиеся возложили венки и зажгли свечи памяти по погибшим украинцам.

В мероприятиях также приняли участие украинцы Карелии, представители украинских организаций России, общественных организаций Москвы. У креста была прочитана молитва за упокой душ сыновей и дочерей Украины, каждый из них был упомянут поименно (официально обнаружены в списках украинцами Карелии).

 
фото: Укринформ
 

Напомним, что уже 20 лет украинская общественность Карелии чтит память невинно убиенных жертв сталинских репрессий.

На мероприятиях впервые не было Юрия Дмитриева, председателя карельского "Мемориала", он находится в РФ под надуманным уголовным преследованием.

В урочище Сандармох были расстреляны писатели Валерьян Пидмогильный, Николай Зеров, Григорий Эпик, Николай Кулиш, режиссер Лесь Курбас, историк Сергей Грушевский (брат президента УНР Михаила Грушевского), политики, общественные и церковные деятели, ученые, военные.

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Темы: Росcияистория
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