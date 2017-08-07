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После Brexit Евросоюз недополучит от 10 до 12 млрд евро в год

Понедельник, 7 августа 2017, 06:15

Лондон в рамках процедуры Brexit "минимум до 2020 года" должен будет перечислять компенсационные выплаты Брюсселю для покрытия своих обязательств перед Евросоюзом.

Уверенность в этом высказал еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер в интервью немецкой газете Bild, пишет DW.com.

Несмотря на то, что официальный выход Великобритании из состава ЕС запланирован на 29 марта 2019 года, стране придется еще некоторое время нести финансовое бремя из-за ряда долгосрочных программ, участвовать в которых она обязалась ранее.

Тем не менее Евросоюз в любом случае после Brexit недополучит от 10 до 12 млрд евро бюджетных средств в год. Покрыть недостаток планируеся за счет сокращения расходов и повышения нагрузки на другие страны - члены сообщества.

Гюнтер Эттингер также выразил мнение, что в дальнейшем Брюсселю придется отказаться от практики финансовых послаблений для ряда государств ЕС.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова заплатить Евросоюзу 40 млрд евро за Brexit, если Брюссель согласится обсудить торговое соглашение в рамках соглашения о будущем партнерстве.

Темы: ВеликобританияЕвропа
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