Лавров поговорил об Украине с Могерини

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини обсудили ситуацию в Украине.

Это было одной из тем их разговора "на полях" министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает 7 августа российский МИД.

В Маниле Могерини и Лавров обсудили "актуальные вопросы российско-есовских отношений и международной повестки дня, в т.ч. проблематику сирийского урегулирования, ситуацию в Ливии и на Украине".

Как известно, Россия является участником минских договоренностей трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на востоке Украины и переговоров в "нормандском формате".

Украина, США и страны ЕС регулярно призывают Российскую Федерацию к выполнению минских соглашений, но на Донбассе продолжаются боевые действия, которые Россия поддерживает политически, финансово, воинской силой, оружием и другими ресурсами.