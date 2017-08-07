"Укртрансбезпека" начинает использовать видеорегистраторы во время рейдов

Государственная служба по безопасности на транспорте запустила пилотный проект по использованию видеорегистраторов при проведении рейдовых проверок.

Об этом на брифинге заявил глава службы Михаил Ноняк.

Он отметил, что с понедельника, 7 августа, видеорегистраторы будут использовать инспекторы Киевского межрегионального управления, а позже - Херсонской, Николаевской, Одесской и Хмельницкой областей.

На первом этапе будет использоваться 20 устройств, всего - 50-60.

Сейчас устройства, которые являются водонепроницаемыми и устойчивыми к ударам, имеют несколько модификаций: модели, в которых видеорегистраторы встроены в очки, и модели, которые крепятся на верхнюю одежду.

Перед запуском проекта в каждом отдельном управлении будут проведены учения по использованию устройств.

Ноняк отметил, что новые мобильные комплексы габаритно-весового контроля, которые вскоре получит "Укртрансбезпека", также будут оснащены соответствующими видеорегистраторами.

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