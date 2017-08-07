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"Укртрансбезпека" начинает использовать видеорегистраторы во время рейдов

Понедельник, 7 августа 2017, 12:08

Государственная служба по безопасности на транспорте запустила пилотный проект по использованию видеорегистраторов при проведении рейдовых проверок.

Об этом на брифинге заявил глава службы Михаил Ноняк.

Он отметил, что с понедельника, 7 августа, видеорегистраторы будут использовать инспекторы Киевского межрегионального управления, а позже - Херсонской, Николаевской, Одесской и Хмельницкой областей.

На первом этапе будет использоваться 20 устройств, всего - 50-60.

Сейчас устройства, которые являются водонепроницаемыми и устойчивыми к ударам, имеют несколько модификаций: модели, в которых видеорегистраторы встроены в очки, и модели, которые крепятся на верхнюю одежду.

Перед запуском проекта в каждом отдельном управлении будут проведены учения по использованию устройств.

Ноняк отметил, что новые мобильные комплексы габаритно-весового контроля, которые вскоре получит "Укртрансбезпека", также будут оснащены соответствующими видеорегистраторами.

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Темы: транспорт
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