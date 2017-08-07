В этом году в санаториях Рады отдохнули только 4 нардепа

В этом году в санаториях Верховной Рады отдохнули только четверо нардепов.

Об этом сообщил Аппарат ВР в ответ на информационный запрос Комитета избирателей Украины.

В 2017 году в санаториях вместе с семьями отдохнули 4 нардепа VIII созыва и 6 депутатов предыдущих созывов.

Также Аппарат ВР отметил, что в управлении парламента находятся государственные предприятия "Пансионат матери и ребенка "Таврийские зори" и "Гостинично-оздоровительный комплекс "Залив", расположенных в г.. Скадовск Херсонской области, а также базы отдыха "Конча Заспа" и "Пуща-Водица" в г. Киеве.

"Государственные санатории Верховной Рады является рудиментом прошлого, с которым давно пора попрощаться. Большинство депутатов никогда в них не отдыхали, а потому содержание соответствующих учреждений нецелесообразно. Гостиничные комплексы, санатории, пансионаты ВР должны быть проданы на открытом конкурсе", - подчеркнул глава КИУ Алексей Кошель.

Как известно, сейчас нардепы не имеют льгот на путевки для санаторно-курортного лечения. Соответствующее положение исключили из закона "О статусе народного депутата Украины" в 2014 году.

Так, например, стоимость проживания в пансионате "Таврийские зори" в однокомнатном "стандарте" - около 680 грн. в сутки.

Ранее санатории ВР финансировались из бюджета. В 2012 году на них выделили 87 млн ​​грн, в 2013 году - 88 млн грн, в 2014 году - 3,5 млн грн (с учетом специального фонда).