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Полицейские Константиновки задержали 37-летнего боевика

Понедельник, 7 августа 2017, 14:32

Полицейские Константиновки задержали 37-летнего боевика так называемой "1-й Славянской бригады".

Об этом сообщается на сайте полиции Донбасса.

Согласно информации, мужчина вступил в ряды террористов весной 2014 года. Сначала он со своими товарищами на автомобиле "Газель" развозил продукты на блокпосты боевиков, и затем, получив автомат "Калашникова", стал охранником.

В течение нескольких дней он уехал в оккупированный Донецк. Там, получив должность в мотострелковом батальоне "1-й Славянской бригады", ручной пулемет и форму российского образца, мужчина вместе с другими проходил тренировку в окрестностях Донецка возле терриконов.

В батальоне террористов на тот момент была тяжелая техника - БТР, БМП, грузовой автомобиль и несколько автобусов. Периодически после тренировок боевики направлялись на боевые позиции.

"Получив травму и пройдя лечение, боевик пришел к выводу, что служить террористам больше не желает и выехал из оккупированной территории в родной город. Но скрыться от правосудия и избежать наказания за совершенное преступление наемнику не удалось", - сообщили в полиции.

Жителя Константиновки подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание незаконных вооруженных формирования и участие в них) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Украинская правда

Темы: полиция
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