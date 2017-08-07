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В Балаклее во время разминирования арсенала сапер получил травмы

Понедельник, 7 августа 2017, 14:52

В Балаклее Харьковской области в результате взрыва снаряда травмирован военнослужащий.

Информацию об этом УНИАН подтвердили в Харьковском региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.

По сведениям Минобороны, травмы получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины во время проведения разминирования арсенала в Балаклее. Сейчас решается вопрос, где именно будет проходить лечение раненый. Его жизни ничего не угрожает.

При этом по информации источников УНИАН в правоохранительных органах Харьковщины, взрыв произошел 7 августа.

Ранения получил солдат 1990 года рождения.

В настоящее время известно, что взрывом саперу обожгло руки, лицо, грудную клетку.

Кроме того, военнослужащий получил травматическую ампутацию правой стопы, открытый перелом левой голени и открытый перелом левой стопы.

Как известно, ночью 23 марта в Балаклее Харьковской области в результате пожара взорвался военный арсенал.

Из-за опасности были эвакуированы около 20 000 человек.

В результате разрывов снарядов погибла женщина, еще несколько человек получили ранения.

19 мая вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что территория, пострадавшая в результате пожара с последующей детонацией боеприпасов 23 марта в г.. Балаклея Харьковской области на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины, полностью разминирована и очищена.

Темы: армияХарьковская область
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