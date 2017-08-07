За полгода суды приговорили к тюрьме 121 коррупционера

В 1-м полугодии украинские суды приговорили к лишению свободы за коррупционные преступления 121 человека, 77 – оправдали.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на статистическую информацию, полученную в Верховном суде Украины.

Согласно ей, в январе-июне 2017 года в суды поступило 4 444 дела о коррупционных преступлениях, рассмотрено было 2 063.

За совершение коррупционных преступлений привлечены к уголовной ответственности 469 человек, к административной - 903.

При этом к лишению свободы приговорен 121 человек, оправданы - 77, закрыто производство было против 110.

Еще 4 преступника были приговорены к общественным работам, 12 - к аресту, 265 - к штрафу.

Относительно 102 осужденных лица было принято решение освободить их от отбывания наказания.

Кроме того, к 25 коррупционерам суд применил конфискацию, к 14 - спецконфискацию.

Наибольшее количество решений о лишении свободы для коррупционеров вынесено судами в Киеве - 18 приговоров, наименьшее - в Хмельницкой, Ривненской, Житомирской и Закарпатской областях - ни одного приговора.

Больше всего оправдательных приговоров вынесено в Кировоградской области - 12.

Среди осужденных больше всего сотрудников полиции и Министерства внутренних дел (58) и военнослужащих (44).

Меньше всего осуждено за коррупцию судей (ни одного), сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по предотвращению коррупции (ни одного) и сотрудников аппарата судов (1).

Как сообщалось, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий доволен началом борьбы с топ-коррупцией, однако отмечает, что общество всегда будет требовать большего.