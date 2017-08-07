Романюк: Почти 50 тысяч дел уже ожидают нового состава ВСУ

Действующий председатель Верховного Суда Ярослав Романюк заявляет, что новый Верховный Суд с момента создания обязан будет рассмотреть почти 50 тыс. дел, не рассмотренных высшими судами.

Об этом он сказал на брифинге.

Романюк сообщил, что по состоянию на 1 июля в Высшем хозяйственном суде находилось 705 не рассмотренных дел, в Высшем административном суде - 28 648, в Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел - 19 270, в Верховном Суде - 1 231.

Таким образом, не рассмотрено в общем 49 944 дела.

"Это та цифра, с которой придется столкнуться новому Верховному Суду. Это то количество дел, с которого ему придется стартовать", - отметил Романюк.

По его словам, это чрезвычайно большое количество дел, которое будет постоянно увеличиваться.

Как известно, вечером 27 июля ВККС определила победителей конкурса на 120 должностей судей нового Верховного Суда.

Кандидатуры победителей будут рассмотрены Высшим советом правосудия, а затем переданы на утверждение Порошенко.

Конкурс в новый Верховный Суд начался 7 ноября 2016 года.

Украинские новости