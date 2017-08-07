Вследствие антициклона "Люцифер" в Европе погибли десять человек

Антициклон "Люцифер" в Европе привел к смерти по меньшей мере десяти человек, нанес большой ущерб урожаю и вызвал сотни лесных пожаров и сильных штормов.

Об этом сообщает The Times.

Отдыхающие, приехавшие на юг Европы на выходные, столкнулись с аномально жаркой погодой.

Антициклон из Африки, который итальянцы называют "Люцифером", вызвал температуру выше 40 градусов по Цельсию от Испании до Балкан.

В Италии умерли по меньшей мере три человека, многим потребовалась медицинская помощь в связи с солнечным ударом и истощением.

Сообщается, что на прошлой неделе двое пожилых людей погибли вследствие лесных пожарах в центральном районе Абруццо и вблизи Матера на юге страны, а в субботу женщина умерла, когда ее машина была погребена под оползнем из воды и грязи у горнолыжного курорта Кортина д'Ампеццо.

Дороги и железнодорожная линия в итальянской долине Пустерталь, неподалеку от австрийской границы, были заблокированы из-за бури. В городе Брая, в Южном Тироле, на севере Италии, в результате непогоды была затоплена пожарная станция.

В воскресенье, 6 августа, в Италии было зафиксировано около 100 лесных пожаров.

Сообщается, что в Румынии два человека умерли от жары, а в альпийском регионе из-за непогоды на двух путешественников упали деревья, еще один человек погиб от молнии.

Ранее сообщалось, что на фоне рекордной жары более двух десятков европейских городов предупредили своих жителей об угрозе для их здоровья.