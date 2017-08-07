Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вследствие антициклона "Люцифер" в Европе погибли десять человек

Понедельник, 7 августа 2017, 16:47

Антициклон "Люцифер" в Европе привел к смерти по меньшей мере десяти человек, нанес большой ущерб урожаю и вызвал сотни лесных пожаров и сильных штормов.

Об этом сообщает The Times.

Отдыхающие, приехавшие на юг Европы на выходные, столкнулись с аномально жаркой погодой.

Антициклон из Африки, который итальянцы называют "Люцифером", вызвал температуру выше 40 градусов по Цельсию от Испании до Балкан.

В Италии умерли по меньшей мере три человека, многим потребовалась медицинская помощь в связи с солнечным ударом и истощением.

Сообщается, что на прошлой неделе двое пожилых людей погибли вследствие лесных пожарах в центральном районе Абруццо и вблизи Матера на юге страны, а в субботу женщина умерла, когда ее машина была погребена под оползнем из воды и грязи у горнолыжного курорта Кортина д'Ампеццо.

Дороги и железнодорожная линия в итальянской долине Пустерталь, неподалеку от австрийской границы, были заблокированы из-за бури. В городе Брая, в Южном Тироле, на севере Италии, в результате непогоды была затоплена пожарная станция.

В воскресенье, 6 августа, в Италии было зафиксировано около 100 лесных пожаров.

Сообщается, что в Румынии два человека умерли от жары, а в альпийском регионе из-за непогоды на двух путешественников упали деревья, еще один человек погиб от молнии.

Ранее сообщалось, что на фоне рекордной жары более двух десятков европейских городов предупредили своих жителей об угрозе для их здоровья.

Темы: стихийное бедствие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
стихийное бедствие
Под Киевом затопило переправу до Иванкова
Во французских Альпах из-за схода лавины погибли 4 человека
Мощный шторм в США унес жизни более 20 человек
Последние новости
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
Все новости...
Реклама: