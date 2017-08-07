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У Януковича уже хотят допросить европейских лидеров

Понедельник, 7 августа 2017, 17:14

Защита экс-президента Виктора Януковича настаивает на допросе бывших главу МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, руководителя Департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье и главу МИД Польши Радослава Сикорского.

О соответствующем ходатайстве, поданном в ГПУ, сообщает пресс-служба адвокатского объединения "АВЕР ЛЕКС".

Защита аргументирует свою позицию тем, что именно эти чиновники в феврале 2014 гарантировали урегулирование кризиса в Украине и вместе с лидерами оппозиции и Януковичем 21 февраля 2014 подписали Соглашение об урегулировании кризиса в Украине.

"Необходимо их допросить и выяснить, не действовали ли европейские гаранты Соглашения в сговоре с лидерами оппозиции во время осуществления государственного переворота в Украине в феврале 2014", - считает адвокат Виталий Сердюк.

Он также отметил, что 22 февраля 2014 Янукович направлял им письма с просьбами вмешаться "для восстановления конституционного порядка в Украине, обеспечения законности, мира, правопорядка и защиты граждан Украина от произвола, насилия, открытого террора и преследований по политическим признакам".

"И условия Соглашения, и письма Виктора Януковича об их исполнении - все это полностью проигнорировано как оппозицией, так европейскими лидерами, которые гарантировали настоящее Соглашение. Значит, надо выяснить, почему так произошло и кто действительно виноват в тех катастрофических событиях, которые стали следствием силового захвата власти в Украине ", - отметил адвокат.

Украинская правда

Темы: Янукович
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