МИД: Польша делает недружественный шаг, добавив в паспорт картинку из Львова

В понедельник в Министерстве иностранных дел Украины вручили ноту протеста послу Польши в Украине Яну Пекло, сообщив, что последние действия Варшавы негативно повлияют на двусторонние отношения.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщила официальный представитель МИД Марьяна Беца.

Беца подчеркнула, что польского дипломата вызвали в МИД в связи с намерениями польской стороны разместить на страницах нового паспорта Польши изображения так называемого "Мемориала орлят" на территории Лычаковского кладбища во Львове

"Послу вручили ноту, в которой выражается решительный протест по поводу намерений польского Министерства внутренних дел и администрации разместить на страницах нового паспорта Польши изображение часовни-ротонды, расположенной на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище во Львове", - подчеркнула она.

"Украина рассматривает такие намерения как недружественный шаг, который негативно влияет на развитие стратегического украинско-польского партнерства", - отметила в комментарии "Европравде" пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Беца повторила позицию Украины о том, что "оценка исторических событий является делом историков" и сторонам следует воздержаться от "политизации отдельных исторических фактов, которые вредили бы развитию взаимовыгодного стратегического партнерства между Украиной и Польшей".

Ранее сообщалось, что в 2018 году к столетию независимости в Польше будет выпущен паспорт в новом дизайне. На его страницах, среди других изображений, будет Мемориал орлят во Львове. Также рассматривается возможность того, что на одной из страниц появится изображение Святых ворот, размещенных в Вильнюсе (известные как Ворота Рассвета или Остра брама).

Литва еще на прошлой неделе отреагировала на эту инициативу - глава МИД вызвал временного посла Польши в Литве. "Мы объяснили ему ситуацию и предупредили, что такого не должно быть", - заявил по этому поводу министр Линас Линкявичюс.

Напомним, недавно Министерство иностранных дел Польши изменило девиз - из него убрали упоминание о Европе и мире, заменив на строку присяги Армии краевой.