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Главные новости дня

Понедельник, 7 августа 2017, 21:45

Подборка самых важных новостей за 7 августа на "Украинской правде".

О Насирове. Суд наложил арест на все имущество отстраненного главы фискальной службы Романа Насирова, включая имеющуюся в госреестре недвижимость.

О Клюеве. Высший административный суд отказался отменять решение Верховной Рады о снятии неприкосновенности, даче согласия на задержание и арест внефракционного депутата-беглеца Сергея Клюева.

О Розенблате. Народный депутат Борислав Розенблатподарил своей сестре часть квартиры, которая уже была арестована решением Соломенского районного суда Киева.

О Саакашвили. Бывший одесский губернатор Михеил Саакашвили заявил, что пересек границу Польши, предъявив биометрический загранпаспорт Украины.

Об АТО. Около 13:00 от пули вражеского снайпера погиб украинский военный неподалеку от Марьинки Донецкой области.

Об утонувших. Всего за неделю на водоемах Украины погибли 99 человек. С начала года на водоемах страны уже погибло 685 человек, из которых 70 детей. При этом спасено 484 человека, в том числе 106 детей.

О Донбассе. В России отменили ограничение на время пребывания для жителей контролируемых боевиками территорий Украины. 

О Крыме. Крымский прокурор Анастасия Супряга просит у суда для одного из лидеров крымскотатарского национального движения АхтемаЧийгоза8 лет лишения свободы.

Об УЗ. Министерство юстиции подаст апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, которым тот признал незаконным постановление правительства о выводе "Укрзализныци" из подчинения Министерству инфраструктуры.

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