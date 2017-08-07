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Нафтогаз запасется большим количеством газа, чем раньше

Понедельник, 7 августа 2017, 21:08

НАК "Нафтогаз Украины" уже накопил в подземных хранилищах 13,4 млрд куб. м природного газа и при сохранении нынешних темпов закачки к отопительному сезону 2017/18 годов накопит 16 млрд куб. м.

Об этом сообщил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас даже больше закачиваем, чем планировали. Сейчас выходит, что выйдем на уровень 16 млрд куб. м, может это даже много", – сказал он в эфире "5 канала" в понедельник вечером.

Витренко напомнил, что в предыдущие годы "Нафтогаз" подходил к зиме с более низкими запасами, которых хватало, в частности, без проблем прошел достаточно холодную прошлую зиму.

Главный коммерческий директор отметил, что избыточные запасы газа создают дополнительную финансовую нагрузку на компанию.

Утвержденный Кабинетом министров план мер по подготовке ТЭК к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов предполагает, что Украина до 1 ноября 2017 года должна накопить в ПХГ 17 млрд куб. м газа. Отопительный сезон 2016/2017 годов Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб. м.

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