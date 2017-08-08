ОБСЕ: За месяц в Луганской области ранены и убиты 7 мирных жителей

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за последний месяц в Луганской области 7 раненых и убитых среди мирного населения.

Об этом во время брифинга в понедельник, 7 августа, сообщил заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"За последний месяц в Луганском регионе зафиксировано 7 жертв среди мирного населения", - заявил Хуг.

Он отметил, что всего с 1 января этого года наблюдатели ОБСЕ задокументировали 341 жертву (раненые и погибшие) среди мирных жителей. По его словам, это на 37% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Украинская правда