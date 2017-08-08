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Электроснабжение в оккупированном Крыму восстановлено

Вторник, 8 августа 2017, 01:24

Ограничения на энергоснабжение в аннексированных Крыму и Севастополе из-за превышения допустимой нагрузки на высоковольтных линиях сняты.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ.

"В 22:25 после прохождения вечернего максимума нагрузок включены все потребители, отключенные по ГВО [график временного отключения], электроснабжение потребителей в Республике Крым и г. Севастополь восстановлено в полном объеме", - заявили в российском министерстве.

Ранее сообщалось, что в Крыму в результате отключения электроснабжения без света остались более 108 тысяч человек. Также была отключена часть промышленных предприятий.

6 августа в Крыму дважды вводились графики временного отключения электроснабжения.

Темы: Крыманнексия
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