Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Возле берегов Греции спасены 128 мигрантов

Вторник, 8 августа 2017, 04:41

В понедельник, 7 августа, береговая охрана Греции в ходе двух операций спасла 128 мигрантов в Эгейском море.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Сначала греческая береговая охрана спасла 54 беженцев, которые плыли в резиновой лодке в восточной части Эгейского моря.

Кроме того, еще 74 мигранта, которые также плыли в резиновой лодке, были спасены около острова Хиос.

В прошлом месяце Европейская комиссия выделила Греции 200 миллионов евро, чтобы страна могла справиться с притоком десятков тысяч мигрантов и беженцев.

Темы: Греция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Греция
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
В центре Афин взорвалась самодельная бомба
Греческие консерваторы, пришедшие к власти, хотят легализовать однополые браки
Последние новости
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
Все новости...
Реклама: