Возле берегов Греции спасены 128 мигрантов

В понедельник, 7 августа, береговая охрана Греции в ходе двух операций спасла 128 мигрантов в Эгейском море.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Сначала греческая береговая охрана спасла 54 беженцев, которые плыли в резиновой лодке в восточной части Эгейского моря.

Кроме того, еще 74 мигранта, которые также плыли в резиновой лодке, были спасены около острова Хиос.

В прошлом месяце Европейская комиссия выделила Греции 200 миллионов евро, чтобы страна могла справиться с притоком десятков тысяч мигрантов и беженцев.