Пентагон разрешил сбивать беспилотники на территории США

Пентагон предоставил право более чем 130 военным базам в США сбивать частные и коммерческие беспилотники, которые могут угрожать безопасности полетов или создавать другие угрозы.

Об этом сообщает Reuters.

"Увеличение числа коммерческих и частных беспилотных аппаратов в Соединенных Штатах вызвало нашу обеспокоенность относительно безопасности наших установок, безопасности полетов и безопасности людей", - сказал пресс-секретарь Пентагона Джефф Дэвис.



Отмечается, что число беспилотников продолжает расти, что вызвало озабоченность среди американских чиновников. Они считают, что дроны могут слишком близко подлететь к военным базам, аэропортам, спортивным стадионам.

По словам Дэвиса, военные могут сбивать и захватывать беспилотники.

В апреле из-за проблем с безопасностью были запрещены полеты БПЛА над 133 военными базами США.