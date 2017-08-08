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Пентагон разрешил сбивать беспилотники на территории США

Вторник, 8 августа 2017, 07:42

Пентагон предоставил право более чем 130 военным базам в США сбивать частные и коммерческие беспилотники, которые могут угрожать безопасности полетов или создавать другие угрозы.

Об этом сообщает Reuters.

"Увеличение числа коммерческих и частных беспилотных аппаратов в Соединенных Штатах вызвало нашу обеспокоенность относительно безопасности наших установок, безопасности полетов и безопасности людей", - сказал пресс-секретарь Пентагона Джефф Дэвис.

Отмечается, что число беспилотников продолжает расти, что вызвало озабоченность среди американских чиновников. Они считают, что дроны могут слишком близко подлететь к военным базам, аэропортам, спортивным стадионам.

По словам Дэвиса, военные могут сбивать и захватывать беспилотники.

В апреле из-за проблем с безопасностью были запрещены полеты БПЛА над 133 военными базами США.

Темы: США
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