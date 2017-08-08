В России придумывают, как забирать полномочия у регионов

В Российской федерации предлагают расширить возможности, когда полномочия регионов можно будет забирать на федеральный уровень.

Такие поправки правительство внесло в Госдуму накануне, сообщает российский Коммерсант.

Сейчас полномочия могут передаваться регионам законами, указами президента и постановлениями правительства.



Теперь решено описать порядок изъятия полномочий. Сейчас "в качестве оснований их изъятия упомянуты лишь случаи ненадлежащего исполнения или неисполнения", говорится в пояснительной записке.



По внесенному в Госдуму законопроекту "общие основания для изъятия переданных полномочий" должны применяться "независимо от сферы общественных отношений".

Полномочия могут быть изъяты, если субъект не может исполнять их из-за "стихийного бедствия, катастрофы или иной чрезвычайной ситуации", если это обусловлено "обеспечением обороны страны и безопасности государства" или необходимостью "реализации международных или общенациональных мероприятий".



Основанием для изъятия также станет нарушение при их реализации или возможность обеспечить сокращение расходов федерального и регионального бюджетов. Если данные полномочия были "субделегированы" регионом на муниципальный уровень, они будут также изыматься.



Изымать полномочия, согласно поправкам, можно будет "не более чем на два года".

Как известно, Россия, которая является инициатором конфликта на украинском Донбассе, все время продвигает идею Федерализации Украины.

В то же время в Украине проходит процесс децентрализации.