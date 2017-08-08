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Из-за долгов "Олимпийского" матч "Динамо" – "Зирка" могут перенести

Вторник, 8 августа 2017, 11:38

Матч "Динамо" – "Зирка" 11 августа могут перенести из спорт-комплекса "Олимпийский" в Киеве на другой стадион из-за долгов НСК.

О такой проблеме матча 5-го тура чемпионата Украины сообщает Dynamo.kiev.ua.

"На прошлой неделе спорткомплекс за огромные задолженности был полностью отключен от электроснабжения на двое суток. В результате, по состоянию на текущий момент нет никаких гарантий, что "Олимпийский" сможет взять на себя проведение предстоящего матча", – сообщает сайт.

"Учитывая это обстоятельство, а также то, что, согласно вердикту КДК ФФУ, поединок "Динамо" – "Зирка" должен пройти при пустых трибунах, высока вероятность, что в итоге данная встреча будет проведена на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского", – говорится в сообщении.

Киевское "Динамо" и "Зирка" из Кропивницкого (бывший Кировоград) должны сойтись на поле уже в эту пятницу.

Темы: спортКиевдолгэнергетика
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