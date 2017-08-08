Чубаров резко отреагировал на идею немецких политиков "заморозить" Крым
Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров считает недопустимым откладывать на потом вопрос возвращения Крыма под контроль Киева.
Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
"Крым - не просто территория, и Крым - это не просто люди, которые там живут. Крым - это родина коренного народа Украины (крымских татар, караимов и крымчаков – ред.). Если мы сейчас оставим, как вы говорите, на далекую перспективу (возвращение Крыма под суверенитет Украины – ред.), то Россия сделает все, чтобы уничтожить этот коренной народ", - сказал председатель меджлиса и народный депутат Украины Рефат Чубаров.
Он отметил, что Украинское государство не может позволить, чтобы на его территории уничтожали коренные народы.
"И поэтому Крым и территория не контролируемая нами в Восточной Украине - Крым и Донбасс - должны быть в одном ряду, и мы должны одновременно рассматривать эти вопросы", - считает председатель меджлиса крымско-татарского народа.
Как сообщалось, на днях глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо временно заморозить и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой.
Эту точку зрения разделила кандидат в канцлеры Германии от "левых" Сара Вагенкнехт.
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко раскритиковала такие советы.