В Минобороны рассказали, где за минувшие сутки на Донбассе было горячее всего

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко рассказал о ситуации в зоне проведения АТО, которая сложилась в течение 7 августа.

Об этом он сообщил на брифинге, передает Информационно-аналитический центр СНБО.

По словам Лысенко, на луганском направлении львиная доля обстрелов со стороны врага пришлась на район бахмутской трассы. Так, в Крымском боевики открывали огонь из минометов дважды - около 18 и 20-ти часов, выпустив в целом 5 мин. Позже бандформирования нарушили перемирие в соседних Трехизбенке и Новотошковском. В обоих случаях НВФ также применяли минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Еще по одной вражеской вооруженной провокации произошло в Станице Луганской, Новоалександровке и Новозвановке. На этих рубежах оккупант открывал огонь после захода солнца с наступлением темноты. Обстрелы были непродолжительными.

Всего на Луганском направлении произошло 8 вражеских обстрелов, половина которых - с применением минометов.

На донецком направлении оккупанты провели 3 обстрела. Утром в течение 20 минут они вели огонь из легкого вооружения в направлении нашей позиции в Невельском. А вечером, перед самым заходом солнца, боевики активизировались в районе Авдеевки.

До самого конца суток оккупанты обстреливали силы АТО в Авдеевский промзоне и на позиции "Шахта Бутовка". При этом широко применяли гранатометы различных систем, пулеметы, а также выпустили более 25 минометных мин. Наши военные открывали ответный огонь.

На мариупольском направлении бандформирования нарушили режим тишины 7 раз. При этом обстрелы велись в ключевых районах направления: в Марьинском, вблизи Докучаевска, а также на юге направления. Так, в Марьинке вражеский снайпер обстрелял силы АТО после полудня. В Новомихайловке, вблизи Докучаевска, перед заходом солнца враг провел 20-минутный обстрел местных украинских позиций. При этом выпустил 3 мины и применил гранатометы.

Параллельно в соседней Старогнатовке оккупант обстрелял силы АТО из пулемета. На юге направления местами боевых действий в прошедшие сутки были Чермалык, Талаковка, Водяное и Широкино. На этих рубежах произошло по одному обстрелу со стороны противника. Причем тяжелое вооружение, а именно миномет, боевики применили только в Широкино.

Представитель МО отметил, что 7 августа во время обстрела вражеским дебным снайпером нашей позиции вблизи Марьинки погиб украинский военный, еще 2 наших военнослужащих получили ранения в Талаковке на мариупольском направлении вследствие вражеского обстрела.

Как сообщалось, за минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО 18 раз открывали огонь, в том числе из оружия, запрещенной минскими договоренностями.

Около 13:00 в понедельник от пули вражеского снайпера погиб украинский военный неподалеку от Марьинки Донецкой области.

Украинская правда