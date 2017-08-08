Среди беженцев в Украине много россиян и сирийцев – УВКБ ООН

По состоянию на январь 2017 года 3302 иностранцев имеют статус беженца в Украине.

Об этом говорится в отчете управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.

Указывается, что с 3302 получивших статус беженца 1904 мужчины, 805 женщин, 593 - дети.

Большинство беженцев являются выходцами из Афганистана, Сирии, Армении, Азербайджана, России и Сомали, они в основном проживают в Киеве, Одессе, Харькове и Закарпатье.

По состоянию на январь текущего года ожидают получения статуса беженца еще 6573 иностранца.

"Несмотря на большой приток беженцев и мигрантов средиземноморским и балканским маршрутам, в настоящее время нет свидетельств существенного увеличения количества вновь прибывших в Украину. Более того, после четырех лет со стабильным количеством прибывших в 2016 году количество новых искателей убежища уменьшилась более чем на половину, то есть с 1433 новых заявителей в 2015 до 656 в 2016 г", - говорится в отчете.

Украинская правда