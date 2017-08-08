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В Нацгвардии рассказали, для чего объявили дополнительный призыв

Вторник, 8 августа 2017, 14:15

Дополнительный призыв к Нацгвардии проходит для охраны судов и подсудимых.

Об этом говорится в сообщении Нацгвардии, распространенном во вторник.

"Набор срочников будет проходить исключительно в подразделения, выполняющие задачи по конвоированию, экстрадиции и охраны подсудимых. К выполнению задач в зоне проведения АТО срочники привлекаться не будут", - отметили в Нацгвардии.

Там уточнили, что дополнительный отбор будет составлять около 1000 кандидатов.

Указом определено призвать в августе 2017 года на срочную военную службу в Национальной гвардии Украины пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

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Темы: призывНацгвардия
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