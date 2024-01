Вторжение России в Грузию сошло ей с рук – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в 9-ю годовщину российско-грузинской войны подчеркнул важность прекращения российской агрессии.

Об этом он написал в своем твиттере.

Также он отметил необходимость восстановлении грузинского и украинского суверенитета.

9Y ago Russia invaded Georgia and got away with it. Then they went after Ukraine. Time to #StopRussianAggression & restore 🇬🇪&🇺🇦sovereignty